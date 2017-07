Lundanes spring for tre VM-gull

Torsdag ventar mellomdistanse både for han, Magne Dæhli, Eskil Kinneberg og Andrine Benjaminsen.

– Heile laget har brukt dagen godt til restitusjon etter gårsdagen, sa landslagssjef Kenneth Buch onsdag kveld.

For Lundanes blir mellomdistansen ei ny moglegheit til å ta VM-medalje.

– Eg har eit mål om å ta tre medaljar også under årets VM, men eg veit at det er ei høg målsetting og at det blir tøft, seier han og ser ikkje vekk frå at det kan bli edlaste valør også på mellomdistansen og stafetten.

– Det er mogleg, og eg var veldig nær i fjor. Samtidig er det mykje som må klaffe, både for meg og for heile laget på stafetten.

På tysdag fekk han stadfesta at forma er i rute da han tok gull på langdistanse.

– Eg er svært fornøgd med at eg fekk det til å stemme teknisk etter at eg sleit litt periodevis i vekene før meisterskapen. Men under mellomdistansen er det ikkje same terrengtype. Her er det litt finare i botnen og dermed kan det ikkje samanliknast heilt.

(©NPK)