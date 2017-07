Sagan fekk nei i CAS

Laget til slovaken har prøvd alt for å få han tilbake i det prestisjetunge rittet, men no er avgjerda endeleg. Sagan blei tysdag utestengt for å ha brukt olbogen i spurten mot Dimension Datas Mark Cavendish.

– Sagan blir verande diskvalifisert frå Tour de France, heiter det i ein utsegn frå CAS torsdag.

Sagan meiner han ikkje gjorde noko gale, og mange ekspertar er samde i at han er for hardt straffa.

– Vi har framleis ikkje fått avgjerda frå CAS. Vi veit ikkje om avgjerda blir omgjort eller ikkje. Peter er «standby». Han er heime i Monaco. Vi tar det dag for dag, sa Bora-Hansgrohes pressesjef Ralph Scherzer til TV 2 tidlegare torsdag.

