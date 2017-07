Torres tar eitt år til i Atlético

Den opphavlege avtalen gjekk ut i sommar, men no er det klart at Torres blir verande i den spanske hovudstadsklubben også komande sesong.

– Eg er glad for å kunne halde fram her i eitt år til, seier 33-åringen.

Torres blei ein del av Atléticos ungdomsakademi då han var 11 år. Han spelte for A-laget mellom 2001 og 2007. I denne perioden gjorde han 91 mål på 244 kampar.

Deretter drog Torres til Liverpool, medan han vann meisterligaen med Chelsea i 2012. Han gjorde comeback i Atlético i 2015.

Atlético Madrid har for tida ein overgangsnekt hengande over seg. Derfor har det vore viktig å behalde spelarane klubben har i stallen. Tidlegare i sommar skreiv stjernespissen Antoine Griezmann under ein ny langtidskontrakt. Det sette ein effektiv stoppar for alle spekulasjonar om ein overgang til Manchester United.

