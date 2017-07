Boasson Hagen slått på målstreken av Kittel

– Det er surt. Eg hadde håpa at det skulle gå. Synd at Kittel smatt forbi på slutten, sa ein skuffa Boasson Hagen til TV 2 etter målgang. Han måtte lenge vente på stadfestinga om at det «berre» blei andreplass.

Den 214 kilometer lange etappen frå Troyes til Nuits-Saint-Georges blei avgjort med ein massespurt. Boasson Hagen (Dimension Data) fekk eit optimalt spurtopptrekk, og der var spurtkanonen Kittel altså så vidt sterkast. Alexander Kristoff blei fjerdemann på etappen.

Kvartetten Manuele Mori (UAE), Yohann Gène (Direct Energie), Dylan van Baarle (Cannondale) og Maxime Bouet (Fortuneo) gjekk tidleg i brot på etappen, men utbrytarane blei som venta køyrt inn kort tid før slutt.

Italienske Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) var kjappast av ryttarane i hovudfeltet på den innlagde spurten undervegs på etappen. Alexander Kristoff var nummer seks over streken, noko som betyr at Stavanger-syklisten truleg ikkje heilt har gitt opp poengkonkurransen i rittet. Avstanden opp til ryttarar som Kittel og Démare er likevel stor.

Tour de France held fram laurdag. Briten Chris Froome leiar framleis rittet samanlagt.

(©NPK)