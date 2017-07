Brun til semifinale i Luzern

Bergensaren vann sitt innleiande heat klart på tida 7.17,08. Det var over seks sekund raskare enn toar Uncas Batista frå Brasil. I kvartfinalen seinare fredag blei han nummer to i sitt heat, noko som heldt til semifinaleplass. Rajko Hrvat frå Slovenia var raskast i Bruns kvartfinaleheat. Han var over mål på tida 7.22,83, medan Brun kryssa mållina på 7.25,87. Brun ror semifinale laurdag. Der går dei tre beste i kvar semifinale vidare til A-finalen.

Kjetil Borch og Olaf Tufte vann sitt innleiande heat i dobbeltsculler. Dei er også klare for semifinale laurdag etter å ha parkert dei andre laga i heatet.

I dobbeltsculler for kvinner blei det 5.- og sisteplass for Thea Helseth og Marianne Madsen. Dei rodde på tida 7.11,23 og hamna nesten ti sekund bak nest svakaste lag i heatet. Duoen tok seg likevel vidare til laurdagens semifinale etter tredjeplass i oppsamlingsheatet. Helseth/Madsen rodde der på 7.31,95. Tsjekkarane Kristýna Fleissnerová og Lenka Antosová vann heatet på 7.29,61. Kiri Tontodonati og Stefania Gobbi frå Italia fekk andreplassen på 7.30,16.

Kris Cato Tohn hamna sist i forsøksheatet i singlesculler. Tida hans, 7.29,78, var nesten halvminuttet bak heatvinnar Thomas Barras frå Storbritannia.

