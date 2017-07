Ruddy til Wolverhampton

30-åringen, som har éin landskamp for England, går til Wolves etter å ha vore sju år i Norwich.

– For meg er dette ei ny utfordring. Det var andre tilbod på bordet, men det frå Wolverhampton var det som interesserte meg mest, sa han ifølgje Sky Sports.

I slutten av mai vart klart at den tidlegare Porto-trenaren Nuno Espirito Santo tar over klubben som manager og nyleg signerte Wolves Ruben Neves for 170 millionar kroner. Summen er rekordhøg, både for klubben og i meisterskapsserien.

Førre veke vart det kjent at Wolverhampton-keeper Carl Ikeme (31) har fått påvist akutt leukemi. Han starta umiddelbart med behandling for sjukdommen.

