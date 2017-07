Uhrenholdt Jacobsen bekrefta som kandidat til utøvarkomitéen i IOC

Valet skjer under OL i Pyeongchang neste år. Den internasjonale olympiske komité (IOC) stadfesta måndag at Jacobsen er kandidat til vervet, opplyser Norges idrettsforbund. Det er utøvarkomitéen til idrettsforbundet som har innstilt 30-åringen til kandidaturet frå Noreg.

– Det er ein samla utøvarkomité som står bak hennar kandidatur, seier Kjartan Haugen, leiar av NIFs utøvarkomité.

Dei andre kandidatane er spanske Ander Mirambell (skeleton), amerikanske Kikkan Randall (langrenn), finske Emma Terho (ishockey), kinesiske Zhang Hong (skøyter) og italienske Armin Zöggeler (aking). Kun to av dei seks får innpass.

– Vi er svært fornøgd med å ha kandidatar av eit slikt kaliber. Eg er sikker på at kvar av kandidatane vil representere utøvarane i den olympiske rørsla på best mogleg måte, og samtidig fortsette den flotte jobben IOCs utøvarkomité har gjort fram til no, seier Angela Ruggiero, leiar i komitéen, i ei pressemelding frå IOC.

Noreg har tidlegare vore representert i IOCs utøvarkomité med Johann Olav Koss, Ådne Søndrål, Ole Einar Bjørndalen, Kjartan Haugen og Brit Pettersen.

