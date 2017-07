EM-troppen utan fleirkulturelle innslag

Omar Elabdellaoui, Tarik og Mohamed Elyounoussi og Haitam Aleesami er berre nokre av dei fargerike representantane hos Lars Lagerbäck.

Samtidig reiser landslagssjefen til kvinnene, Martin Sjögren, nedover til Nederland med ein tropp som ikkje speglar eit moderne, norsk samfunn.

– Dette kan eg for lite om, men eg registrerer og reflekterer over temaet. Det eg veit er at dette er i ferd med å endre seg hos dei aller yngste. Der er den multikulturelle representasjonen mykje større enn vi ser på seniornivå, seier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt til NTB.

– Femnar ikkje fotballfamilien heile det norske samfunnet?

– Det er skummelt for meg å trekke den konklusjonen, men du har rett i at det først og fremst er eit etnisk norsk lag som stiller i EM, innrømmer NFF-toppen.

No lovar han å ta grep.

– Kvinnefotballen er blitt eit eige prosjekt, og der får vi sjå nærmare på denne problemstillinga, seier Bjerketvedt.

Outsider

Noreg reiser til EM i Nederland som ein outsider. Spelselskapa meiner dei norske jentene er sjette beste nasjon før avspark.

– Det gir eit riktig bilde. Vi er definitivt i ein outsidersituasjon denne gongen. Vi må ha mange som presterer på eit høgt nivå. Det er veldig spennande å gå inn i ein meisterskap ved å vere i angrepsposisjon, seier Bjerketvedt.

Han drar ned for å sjå Noregs to første kampar i gruppespelet, mot vertsnasjon Nederland og Belgia.

– Og eg drar gjerne ned igjen på finalen 6. august, seier ein spent generalsekretær.

Ada Hegerberg og de andre jentene får ein knalltøff opning mot vertsnasjonen Nederland.

– Det blir ein krevjande opningskamp. På den andre sida ligg alltid det største presset på heimenasjonen med 28.000 tilskodarar på stadionet i Utrecht. Ei god oppleving i første kamp er viktig. Vi snakkar om jamne lag. Vi kan slå alle, og i realiteten også tape mot alle lag. Eg trur vi tar oss vidare, seier generalsekretæren.

Norges kampar i gruppespelet:

16/7: Nederland–Noreg (NRK)

20/7: Noreg–Belgia (TV 2)

24/7: Noreg–Danmark (TV 2)

