Kittel tok sin fjerde Tour-etappesiger i år

Mannen i den grøne trøya stod med tre etappesigrar før etappen, og la på nok ein siger då han var i særklasse i massespurten på etappen tysdag.

Tyskaren hadde berre éin opptrekkar med seg, men parkerte konkurrentane og forsvarte den grøne poengtrøya.

– Eg kan ikkje tru det. Det er nummer fire. Det er ei utruleg mengde sigrar. Å vinne dei i løpet av ein tour er heilt fantastisk, sa Kittel i sigersintervjuet vist på TV 2.

29-åringen tok sin 13. etappesiger i Tour de France-samanheng og blei med det mestvinnande tyskar i det franske rittet.

Kristoff nummer fem

– Sjølvsagt betyr det noko for meg. Eg har vunne så mange etappar, men eg hadde ikkje trudd dette då eg starta med dette. Eg hadde ein draum om å vere med i Tour de France, men å vinne så mange etappar hadde eg ikkje trua på. Eg lever i min eigen boble om dagen, sa Kittel.

Alexander Kristoff blei beste norske på ein femteplass på etappen.

– Vi køyrde veldig bra. Problemet var at ein framfor køyrde for fort i svingen, og då måtte vi bremse. Eg fryktar at dei bak kom inn på oppløpet med høgare fart. Eigentleg var det heilt som eg hadde planlagt. Eg veit ikkje heilt kva som gjekk gale, og eg følte meg bra, men alt må klaffe her tydelegvis, sa Kristoff til TV 2.

– Dei andre kom så raskt på slutten, og då hadde eg ikkje sjanse, la han til.

Edvald Boasson Hagen blei nummer ti på etappen.

– Det blei hektisk på slutten. Vi hadde som mål å kome inn blant dei første i siste svingen, men det blei litt langt fram og då kom vi inn litt bak. Det blei for tøft på slutten, sa Boasson Hagen til TV 2.

Tomannsbrot

Yoann Offrede frå Wanty var førstemann til å lette på rumpa etter kviledagen måndag, då han ville lansere eit brot rett etter den offisielle starten.

Franskmannen rista på hovudet då han innsåg at ingen ville vere med umiddelbart etter at han sette fart, men han fekk etter kvart selskap av landsmann Elie Gesbert. Saman opparbeidde tomannsbrotet seg over fem minutt ned til resten av feltet.

Julien Vermote, som under mesteparten av årets Tour de France har oppheldt seg som inntauer i front av hovudfeltet på flatare etappar, tok styringa i jakta og forspranget sank gradvis kilometer for kilometer.

Massespurt

Alexander Kristoff måtte få mekanisk hjelp med eit for lågt sete med 96,6 kilometer igjen av etappen, men nordmannen hadde få problem med å køyre seg tilbake til feltet.

Med berre to mann i brot var det poeng å kjempe for på den einaste mellomspurten på etappen, og tyskaren André Greipel var fremst i hovudfeltet. Marcel Kittel i den grøne trøya følgde på andreplass, medan Kristoff tok tredjeplassen og elleve poeng.

Elie Gesbert tok begge klatrepoenga på etappen, der utbrytarane til slutt måtte sjå hovudfeltet ete dei opp slik at spurtlaga fekk gjere opp om sigeren.

