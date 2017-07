Russland vil ta pengepremiane frå dopingdømde

Det skriv nyheitsbyrået AP.

Regjeringa i landet har godkjent ein plan som betyr at det blant anna er mogleg å konfiskere premiepengar frå utøvarar som er blitt dømde for bevisst å jukse.

Fleire russiske utøvarar har inntil vidare vore i stand til å behalde store beløp som dei har vunne i premiepengar trass i at dei er blitt dømde for doping og fått beskjed om å betale pengane tilbake.

Det har resultert i at utøvarar frå andre land som har rykt opp på resultatlista etter at det har komme fram at russiske utøvarar nytta seg av doping, har måtta vente i årevis for å få premiepengane utbetalt.

I planen som vart godkjent i Russland, er det også verktøy til å forhindre at utøvarar som har blitt dømde for doping kan vende tilbake til sporten som trenarar når karrieren er over.

