Carrick overtar kapteinsbindet i Manchester United

Carrick, som har spelt 479 Premier League-kampar, blei offentleggjort som den nye kapteinen i klubben på Twitter .

35-åringen har vunne ligatittelen fem gonger med Manchester United etter at han kom frå Tottenham i 2006. Midtbanespelaren fekk også sin testimonialkamp i juni for å feire at han har vore i klubben i 11 år.

– Det følast godt. Det er ei ære å vere kaptein i ein så flott klubb. Det er mitt tolvte år no og då eg kom som 25-åring hadde eg aldri trudd at eg skulle få vere her så lenge og oppnå så mykje, sa Carrick etter utnemninga, ifølgje Sky Sports.

Carrick har bore kapteinsbindet for klubben mange gonger før, men då i Rooneys fråvær.

