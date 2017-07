Fuglsang håper på dansk Tour-lag

Fuglsang, som kjempar i teten i årets utgåve av det prestisjetunge sykkelrittet, håpar eit dansk profflag kan opprettast dei kommande åra – før han legg opp.

– Det hadde vore kult å avslutte karrieren på eit dansk Tour-lag. Eg håpar det kan lykkast, seier Fuglsang til dansk TV 2.

For tida har ikkje danskane noko sykkellag på World Tour-nivå, men tidlegare sykkelproff Bjarne Riis og forretningsmannen Lars Seier Christensen har tidlegare gått ut med at det vert arbeidd for å få eit dansk profflag på toppnivå. For augneblinken driv de Team Veloconcept, som har status som kontinentallag.

– Sykkelsporten er populær nok i Danmark til at det burde vere interesse for å støtte eit slikt lag (på toppnivå), seier Fuglsang.

I Noreg jobbar Thor Hushovd for å få eit norsk profflag på bana.

