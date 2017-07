Gold Cup: 16-åring sikra poeng for Canada

Ungguten sette inn 1–0 etter 26 minutt og noterte seg dermed for sitt tredje mål i turneringa på to kampar. Scoringa kom etter at han sette på turboen, sprang frå Costa Rica-forsvaret og dunka ballen i nærmaste hjørne.

Francisco Calvo utlikna til 1–1 etter 42 minutt etter ein corner og like etter pause måtte Davies forlate banen med det som kunne virke å vere ein ankelskade.

Costa Rica hadde fleire moglegheiter til å snu kampen etter pause, men ein god Milan Borjan i Canada-målet sørgde for at det blei 1–1.

Resultatet gjer at canadiarane toppar gruppe A etter to kampar med fire poeng. Costa Rica har like mange poeng, men dårlegare målforskjell, medan Honduras og Fransk Guiana begge eitt poeng etter å ha spelt 0–0 natt til onsdag.

(©NPK)