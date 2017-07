Rekordomsetning for Premier League

Det viser tal frå Deloitte, skriv nyheitsbyrået DPA.

Premier League kan takke lukrative TV-avtalar for førsteplassen på lista. Tal frå 2015/16-sesongen viser at klubbane hadde ei omsetning på 38,77 milliardar kroner. Inntekter frå TV-avtalar står for over halvparten av omsetninga.

Og veksten vil etter alle solemerke halde fram, påpeiker DPA. Nasjonale og internasjonale rettsavtalar verdt totalt 88 milliardar kroner starta frå og med førre sesong.

– Sjølv i det siste året av tidlegare avtalar heldt omsetningsrekorden fram for Premier League. Og dei nye avtalane vil føre til ytterlegare vekst. Vi forventar at omsetninga vil stige til over 4,5 milliardar pund (nesten 49 millionar kroner) berre i 2017/18-sesongen, seier Dan Jones, partnar i Sports Business Group i Deloitte.

