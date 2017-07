Noreg vil temje enda eit suksesslag

Alle dei 16 sluttspeldeltakarane har gjort unna generalprøvene sine, og Frankrike er det einaste laget utan tap i år. Sjølv om dei norske prestasjonane i Sedan var noko varierande, var resultatet solid. Berre Tyskland har greidd å nekte Frankrike siger tidlegare i år.

– I det store og heile er vi fornøgde med kampen. Vi fekk juling i starten, men vi viste moral da vi jobba oss inn i kampen igjen, sa landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no etter kampen.

Søndag speler Noreg opningskamp mot vertslaget Nederland, som har klart flest sigrar (åtte) av alle sluttspeldeltakarane i år. I dei to siste kampane har dei slått Austerrike 3–0 og Wales 5–0.

Favorittar

Dei siste EM-oppkøyringskampane stadfestar inntrykket av at Nederland og Noreg er favorittar til å gå vidare frå gruppe A.

Danmark tapte 2–4 borte mot Austerrike i sin generalprøve, nokre dagar etter at dei tapte 1–2-heime mot England.

Belgia fekk ein opptur med 2–0 over Russland tysdag, men det var etter å ha tapt 0–7 for Spania og 0–2 for Frankrike veka før.

Russarane har elles dei svakaste oppkøyringsresultata av alle laga i sluttspelet med åtte tap på tolv kampar i år, deriblant fem tap med fire eller fem måls margin.

Spansk suksess

Spania har ved sidan av Frankrike og Nederland den resultatmessig sterkaste oppkøyringa. Fem sigrar, ein uavgjort og eitt tap er fasit for laget som mellom anna vann Algarve-cupen i mars.

Det skjedde mellom anna etter at dei slo Noreg 3–0, men det må seiast at Sjögren i den kampen mønstra eit nesten reint B-lag på grunn av det tette programmet og bytte ut heile startellevaren.

Tyskland, som har vunne EM seks gonger på rad, har spelt berre fem kampar i år. Dei tre siste har dei vunne og slo Brasil 3–1 i generalprøven.

Fasit

Slik er statusen for sluttspeldeltakarane i landskampane fram til EM (vunne-uavgjort-tapt):

Gruppe A, Nederland: 8-0-3, Noreg: 4-2-3, Danmark: 3-3-3, Belgia: 3-3-4.

Gruppe B, Tyskland: 3-1-1, Sverige: 4-2-4, Italia: 1-1-3, Russland: 3-1-8.

Gruppe C, Frankrike: 5-2-0, Sveits: 3-1-2, Island: 2-3-3, Austerrike: 2-2-3.

Gruppe D, Spania: 5-1-1, England: 4-2-3, Skottland: 4-3-3, Portugal: 2-1-5.

