Barguil best på Bastille-dagen

Det er den første franske sigeren på Bastille-dagen sidan 2005. Barguil kryssa målstreken framfor Nairo Quintana, mens Alberto Contador tok tredjeplassen.

Fjelletappen fredag var på berre 101 kilometer. Det er sjeldan det er så korte etappar på fellesstart i Tour de France. Men syklistane skulle over tre 1.-kategoristigningar, så etappen blei intens frå første trakk.

Det skulle vise seg å bli eit taktisk spel mellom Astana med Fabio Aru i gul leiartrøye og Sky-laget med tittelforsvar Chris Froome. Froome viste svakheiter på etappen torsdag og mista samanlagtleiinga til Aru. Det skilte seks sekund mellom dei to.

Contador-angrep

Også Alberto Contador frå Trek fekk spelte ei viktig rolle på Bastille-dagen. For sykkelinteresserte nordmenn er 14. juli i Tour de France spesiell. Det var då Dag Otto Lauritzen for nøyaktig 30 år stod for den første etappesiger til Noreg i det prestisjetunge rittet.

Contador angreip i bakken opp til toppen Col de Latrape. Han fekk med seg mellom andre Sky-ryttaren Mikel Landa, som låg på sjuandeplass i samandraget før etappen. Contador har så langt hatt ein skuffande Tour og låg på 12.-plass, over sju minutt bak den gule leiartrøya, før etappen fredag. Det var nok derfor han fekk stikke.

Opp til Col dei Agnes blei den gule leiartrøya med Fabio Aru angripen av Romain Bardet, Chris Froome og Rigoberto Urán. Avstanden fram til Contador og Landa i tet var på 2.20 minutt.

Ferdig med Pyreneane

Aru klarte derimot å køyre seg inn igjen før den siste stigninga Mur dei Peguere. Det blei fleire angrep frå Froome, men ingen klarte å stikke ifrå.

Framme i teten var det blitt danna ein kvartett med Landa, Contador, Nairo Quintana og Barguil, men avstanden var krympa til snaue 1.40. Frå toppen stod det att ei lang utforkøyring på 26 kilometer til målgang i Foix. Aru og Froome kom i mål 1.48 bak, men avstanden mellom dei to er framleis berre 6 sekund.

Med etappen er ein ferdig med Pyreneane i Tour de France i år. Neste etappe går frå Blagnac til Rodez, men då er ein inne i det franske sentralmassivet på veg til Alpane.

