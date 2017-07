Fannemel trøblar vidare etter krisemøte: Eg må finna ut kva som har gått feil

Fannemel var rett nok med på lagsølvet i Lahti-VM og kneip femteplassen i storbakkerennet etter ein miserabel sesong, men fleire gonger måtte hopparen frå Hornindal sjå verdscuprenn frå TV-stolen.

– Eg må jobbe bra med teknikken og finna ut kva som har gått feil. Eg har gjort meg opp nokre meiningar om det saman med trenarane, seier 26-åringen.

Han imponerte ikkje då hopparane hadde utslagskonkurranse i Midtstubakken nyleg. Fannemel forsvann ut mot talentet Marius Lindvik i kvartfinalen etter eit svakt hopp på 90 meter.

– Vi hadde nokre krisemøte i vinter, men det er ikkje så mykje du får gjort midt i sesongen. Då var løysinga å setja meg heime i februar før VM. Det blei litt betre, men eg følte at det teknisk sett berre blei nødløysingar. No har vi lagt ein heilt annan plan på korleis ting skal vera, seier Fannemel til NTB.

Nordfjordingen står med tre verdscupsigrar og hadde lenge det lengste skihoppet i verda med 251,5 meter i Vikersundbakken. Sist sesong kom nedtur etter nedtur. Lite svarte for Hornindal-hopparen.

– Skadar har vore verre enn at eg måtte vera att heime. Det er stussleg å vera heime, for du brukar ikkje heile året på dette for å sjå hopprenn på TV. Det kjendest veldig feil å sitja heime i februar, seier Fannemel.

Framleis motivert

No håpar han å bruka OL-sesongen til å slå tilbake, men i hoppleiren er fleire urolege for tilbakegangen til Fannemel. Unge hopparar står klare til å danka han ut av verdscuplaget allereie i november.

– Det har aldri vore nokon problem med motivasjonen. Eg fekk ein femteplass og lagsølv i VM, men eg har ambisjonar om å kjempa om verdscupen samanlagt. Eg innser at det kan gå begge vegar i skihopping. Eg har hatt flyt i mange sesongar, men det blei ikkje vidare progresjon som eg hadde venta, vedgår hopparen som i 2014/15-sesongen gjekk att på pallen.

– OL blir hovudmålet, i hovudet mitt er OL det aller største den neste sesongen. Eg følte eg var nær medalje i Sotsji (femteplass). Det hadde vore kult å vera på OL-laget som forhåpentlegvis kjempar om gull i Sør-Korea, smådrøymer den tidlegare verdsrekordhaldaren.

Prøving og feiling

Han veit at han må overbevisa landslagsleiinga.

– Eg må hoppa så bra at det blir umogleg å vraka meg frå laget. Det skal ikkje vera nokon diskusjon om eg skal hoppa. Det er målet mitt, og det må eg ha for at det skal bli godt å reisa til Sør-Korea (OL), seier Fannemel.

– Eg har potensialet til å vera best i verda. Det er jobben min å slå tilbake og vera på det nivået eg har lyst til å vera på. Det blir mykje prøving og feiling før eg kjem dit. Eg skal bruka sommaren godt og justera feil. Så lenge eg satsar på skihopping, vil eg påstå at eg er sikker på å koma tilbake i verdstoppen, seier ein sjølvsikker Fannemel.

Fannemel blei nummer åtte i kvalifiseringa torsdag til det første GP-rennet i sommar i Wisla. Det var eit stort steg i rett retning.

