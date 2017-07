Fuglsang braut Tour de France

Astana-ryttaren har slite med store smerter etter at han pådrog seg to brot i armen (handledd og olboge) under etappen onsdag. Han heldt fram rittet dagen etter, men tapte mykje tid og mista femteplassen i samandraget.

På fjelletappen fredag hadde smertene blitt så uuthaldelege, at han til slutt bestemte seg for å bryte. Fuglsang gjekk av sykkelsetet og sette seg i Astana-bilen då det var under 40 kilometer igjen til mål.

– Eg er sjølvsagt litt sliten og har smerter, men det var ikkje meir å køyre med i dag. Då eg ikkje kunne halde på styret, begynte ryggen å bli gåen fordi ein kompenserer. Eg greidde ikkje eingong å følgje gruppa i utforkøyringane. Så blei det for langt til mål, sa Fuglsang til TV 2 .

Exiten til dansken er dårlege nyheiter for samanlagtleiar Fabio Aru. Han hadde frå før mista ein viktig hjelperyttar i Dario Cataldo, som var involvert i den same velten som råka Fuglsang under etappen onsdag.

– Det er triste nyheiter. Forferdelege nyheiter både for meg og laget. Det var umogleg for han å halde fram etter fallet for to dagar sidan. Eg håper han blir frisk igjen snart, kanskje allereie til Vueltaen. Men det er eit enormt tap, sa Aru, ifølgje TV 2.

Italienaren leiar Tour de France seks sekund framfor tittelforsvarar Chris Froome etter 13 etappar.

(©NPK)