Tøff meisterligatrekning for Rosenborg

Det vart klart etter trekninga i Nyon i Sveits fredag.

For dei norske seriemeistrane stod det mellom Celtic/Linfield, København/Zilina, BATE Borisov/Alashkert, Legia Warszawa/IFK Mariehamn eller NK Maribor/Zrinjski, og i bollen fann Uefa-representanten Celtic/Linfield.

Dei skotske meistrane kjem mest sannsynleg til å gå vidare og bli ei hard nøtt å knekkje for trønderane. Det første oppgjeret i den andre kvalifiseringsrunden går fredag kveld.

Startar heime

For at Rosenborg skal gå vidare til tredjerunden, må dei slå den irske klubben Dundalk over to kampar. Rosenborg sleit med å takle eit entusiastisk Dundalk i Irland onsdag, men Tore Reginiussens utlikning til 1–1 gav trønderane ein fordel før returkampen på Lerkendal førstkommande onsdag.

Trønderane gjekk inn i den andre kvalifiseringsrunden som seeda lag, noko som betydde at dei unngjekk dei antatt hardaste motstandarane.

Danmark vs. Sverige

I trekninga av den tredje kvalifiseringsrunden var Rosenborg useeda, noko som inneber tøffare motstand. Kampane i den runden går 25./26. juli og 1./2. august. Rosenborg startar ein eventuell tredje kvalifiseringsrunde på heimebane.

Tapar dei runden, går Rosenborg til playoff til Europaligaen. Vinn dei, går dei vidare til den fjerde kvalifiseringsrunden, som er det siste hinderet før gruppespelet i meisterligaen. Taper dei den, går Rosenborg rett inn i Europaligaen.

Ståle Solbakken og FC København, som må slå Zilina, møter enten Malmö eller Vardar. Dersom FCK og Malmö møter einannan, kjem garantert enten Danmark eller Sverige til å vere utan lag i gruppespelet.

(©NPK)