Kongeleg suksess for Nederland

– Det var som å spela med 12 personar på laget. Eg håpar det held fram i dei to neste kampane, sa Lieke Martens, som blei kåra til kampspelar.

Ho tvinga Ingrid Hjelmseth til to kjemperedningar det første kvarteret og la seinare opp til vinnarmålet midt i andre omgang.

– Eg tenkte at denne gongen skal eg slå eit perfekt innlegg. Det var fantastisk då Shanice (van de Sanden) nikka det så vakkert i mål, sa ho om vinnarmålet.

Nederlands landslagssjef Sarina Wiegman kunne feira den andre sigeren til laget over Noreg i ein EM-, VM- eller OL-kamp (på 15 forsøk), og den første i ein kamp med verdi for den vidare lagnaden til Noreg i turneringa. Sigeren i VM-kvalifisering på Nadderud i 2014 kom etter at det norske laget allereie var kvalifisert.

–Denne prestasjonen mot ein av toppnasjonane er eit gjennombrot for oss. Vi viste kva vi kan greia, og det er eit stort steg for oss, sa Wiegman.

– Det var lagarbeid, kampvilje og god fotball. Alle ingrediensane var der i dag, og det er eg stolt av.

Med sigeren tok Nederland eit langt steg mot gruppesigeren. Noreg må sikta mot siger mot Belgia og Danmark, noko som truleg vil gje 2.-plass i gruppa og kvartfinale mot Tyskland som har vore europameister dei siste seks gongene.

Dersom Noreg ikkje vinn mot Belgia torsdag, kan laget i praksis vera slege ut før siste runde i gruppespelet.

