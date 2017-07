Mjelde: – Vi har mykje å snakka om

Det var lite som fungerte for Noreg i opningskampen mot Nederland, og Noreg var heldig som slapp unna med 0-1-tap.

– Dette var ein kamp vi har venta lenge på, og eit meisterskap vi har venta på. Vi hadde lyst på ei god oppleving, men fekk det ikkje. Vi må berre leggja det bak oss og vedgå at det vi gjorde ikkje var godt nok. Eg må vera ein av dei som går føre slik at vi blir klar for neste kamp, seier Mjelde.

Håpet før kampen var at nederlendarane skulle vera prega av alvoret i situasjonen framfor fulle tribunar i Utrecht. I staden blei heimelaget løfta fram av publikum.

– Det er vanskeleg å seia om vi blei tekne litt av augneblinken. Ramma var noko vi skulle bruka til vår fordel. Hadde vi fått ein kjempestart så kunne ting vore heilt annleis, men det var lite som stemde for oss, og då fekk Nederland gjera noko av det dei er best til, nemleg å kontra. Det fekk dei gjera svært mykje, seier Mjelde.

– Vi må få lov til å deppa no, men vi skal finna ut av ting saman og læra av det. Vi har mykje å snakka om. Vi kan ikkje leggja oss ned, det er ikkje lov i det heile. Vi har to ufatteleg viktige kampar framfor oss, og vi må berre bretta opp ermane.

Nyttar ikkje

Martin Sjögren har fått kritikk for laguttaket sitt. Han brukte mellom anna Maria Thorisdottir i posisjon på midtbanen som var uvant for henne, i staden for å la henne spela stoppar og flytta Mjelde eitt ledd fram.

– Det er lett å vera etterpåklok, og vi kjem ikkje langt med det. Vala som er gjort må vi stå for, seier Mjelde, som ikkje vil slakta endringane til trenaren.

– Når ting ikkje fungerer så vil ein gjerne prøva noko nytt, og folk som har vist seg fram på trening fortener å spela. I dag var det kollektivet som svikta. Det er vanskeleg å prestera når laget ikkje presterer.

Mjelde har vore med på fleire meisterskap og veit godt at det ikkje er opningskampen som avgjer korleis meisterskapsfasiten til Noreg blir. Sidan gruppespel blei innført i kvinne-EM har det dårlegaste sluttspelet til Noreg vore dei to med siger i opningskampen (1997 og 2001).

Slår tilbake

Både i 2005 og 2009 tapte Noreg for Tyskland i opningskampen, men reiste heim med høvesvis sølv og bronse. For fire år sidan starta vegen mot sølv med 1–1 mot Island.

– Sjølv om vi ikkje tapte var det ein dårleg start, men vi slo tilbake. Vi veit at dei to neste motstandarane våre er lag vi kan slå. Det blir tett og jamt, men vi skal finna ein veg, og eg skal vera med å jaga alle fram så vi er klare, seier Mjelde til NTB.

Om spelarane skulle trengja ytterlegare døme på den tvilsame tydinga av opningskampen, kan toppfotballsjefen til kvinnene Heidi Støre sikkert fortelja noko om VM i 1991, då 0–4 mot Kina i opningskampen i turneringa var første steget på veg mot finalen.

Ni år seinare, då kvinnelandslaget tok den siste tittelen sin hittil, starta vegen mot OL-gull med 0-2-tap mot USA. To veker seinare blei same laget slege i finalen.

Elles er det aller beste resultatet til Noreg i opningskampar i sluttspel 5-0-sigeren over Danmark i 1997. Det er einaste gongen Noreg har blitt slegen ut i gruppespelet i eit EM, og einaste gongen på dei ti siste EM-turneringane at det ikkje har blitt norske medaljar.

