Boasson Hagen igjen centimeter frå Tour-triumf

Boasson Hagen hadde klart størst fart på dei siste meterane, men han hadde for langt fram etter å ha tapt nokre posisjonar inn i den siste svingen. Det er andre gong i årets Tour de France at Rudsbygd-guten er nummer to på eit målfoto. – Eg har vore i denne situasjonen før i denne Touren. Eg visste eg måtte vere i god posisjon mot slutten, men kunne ikkje løyst det annleis. Eg kjente begge hjula sklei i siste sving, og er glad eg ikkje gjekk i bakken, sa Boasson Hagen til TV 2. – Eg hadde størst fart av alle på oppløpet. Veldig synd, la nordmannen til. 30-åringen kunne tatt Noregs første etappesiger i Tour de France sidan Alexander Kristoff vann den 15. etappen frå Tallard til Nimes i 2014.

Vinden tok uoppmerksam Kristoff

For Kristoffs del forsvann sigersmoglegheita med rett under 20 kilometer igjen å sykle. I den kraftige sidevinden delte hovudfeltet seg i fleire delar – og ein uoppmerksam Kristoff hamna i gruppe to.

Der sat også irske Daniel Martin og Louis Meintjes, som var nummer fem og åtte i samandraget før tysdagsetappen. Begge tapte dyrebare sekund, medan ein fortvilt Kristoff forsvann ut av sigerskampen.

Heilsvart enda også dagen for den tyske spurtkanonen Marcel Kittel, som har vunne fem etappar så langt i Tour de France. Quick-Step-kapteinen hamna i gruppe to då feltet delte seg tidleg på etappen, noko som blei skjebnesvangert.

Kort tid etter meldinga om splitten plasserte Michael Matthews Sunweb-hjelparane sine – for å nekte Kittel ein retur til hovudfeltet. Det prosjektet lykkast til fulle. Medan Kittels medhjelparar kjempa ein forgjeves kamp om å tette luka, kunne Matthews og dei andre spurtarane samle krefter til spurten.

På dei siste meterane var Matthews sterkast, og australiaren vann også den innlagde spurten. Dermed reduserte han Kittels forsprang i kampen om den grøne poengtrøya kraftig. 29 poeng skil dei to før dei fem siste etappane.

Nye stjernefall

Det har vore eit stjernefall utan like i årets utgåve. Tysdagen blei ikkje noko unntak. Før start kom beskjeden om at den belgiske stjerna Philippe Gilbert hadde måtta kaste inn handkledet med magetrøbbel.

Undervegs leid LottoJumbo-profilen George Bennett same skjebne. Australiaren har vore ei stor overrasking i rittet og låg på ein sterk 12.-plass samanlagt etter 15 etappar. I ei melding frå lagleiinga heitte det at Bennett ikkje skal ha følt seg vel dei siste dagane.

Så langt har 24 ryttarar, blant dei stjerner som Alejandro Valverde, Mark Cavendish, Peter Sagan, Geraint Thomas og Richie Porte, måtta stå av Tour de France av ulike årsaker. Sagan blei kasta ut av rittet etter å ha brukt det juryen meinte var ein ulovleg olboge mot Cavendish i spurten på den 4. etappen.

Størst fråfall kom det etter den 9. etappen der heile tolv ryttarar måtte gje seg på grunn av velt eller fordi dei hamna utanfor tidsgrensa.

