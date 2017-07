Friidrettsforbundet vil ha U23-EM til Bergen

Ein delegasjon frå NFIF og Bergen var på plass i polske Bydgoszcz sist helg, og der fekk dei blant anna med seg to norske gull (Sven Martin Skagestad og Karsten Warholm) i løpet av ein time søndag. Nå vil dei søkje U23-EM om fire år.

I 2021 vil det dessutan vere nøyaktig 75 år sidan Oslo arrangerte den første europameisterskapen etter 2. verdskrig.

– Vi fekk også eit grundig innsyn i sjølve EM-arenaen i Bydgoszcz. Arrangøren var svært open på alt rundt dette kjempearrangementet, frå logistikken og ned til talet på flagg per nasjon, seier styremedlem Ragnfrid M. Nedberge Llano i Norges Friidrettsforbund til Norges Fri-idrettsforbund.

Det er utøvarar frå rundt 40 nasjonar med i eit slikt meisterskap, og allereie nå kan Noreg få konkurranse frå sju nasjonar som alle har vist interesse for å søkje dei to meisterskapa i 2021.

I samsvar med det europeiske friidrettsforbundet sine krav til arena, og andre fasilitetar, er det behov for at Fana stadion må oppgraderast for å komme lisenskrava som stillast i møte.

(©NPK)