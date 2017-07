Liverød: – Norsk fotball er historisk dårleg

– Det har aldri vore større moglegheit til å lykkast enn no. Norsk fotball er historisk dårleg, seier Liverød.

Han arbeider med å sikra Sandefjord både Diego Forlán og Carlos Grossmüller før haustsesongen. No er vestfoldingane klare til å ta steg. Sandefjord ønskjer å etablera seg som éin av dei ti beste klubbane i norsk fotball.

Liverød seier dette om moglegheitene i klubben han hjelper:

– Eg har kritisert lokal og norsk fotball i mange år. No er tida inne for å bidra til at fotballen I Sandefjord skal ta nokre kraftige steg framover. Det er ingen grunn til at Sandefjord skal vera dårlegare enn Sarpsborg, Molde eller Odd, eller at Vestfold skal vera dårlegare enn Trøndelag. Det er ingen grunn, på sikt vel å merka, at Sandefjord skal vera dårlegare enn Rosenborg.

– Ein må for all del venda nasen utover, slik sandefjordingane alltid har gjort. Du må gløyma alt i Noreg, for i Noreg har stort sett alt i fotballen blitt gjort feil. På mellomsjiktet må vi skapa ei stamme med 5–6 spelarar som er betre enn det som er i Eliteserien, og der nokre av dei er betre enn spelarane på Rosenborg.

Ser til Sør-Amerika

Han ser for seg eit integrert samarbeid med Sandefjord Ballklubb.

– På lang sikt blir utvikling av lokale spelarar, ikkje etter norsk mønster, men etter tysk og argentinsk mønster viktig. Vi må sjå på dei som er gode til dette, best i verda, ikkje på dei som er dårlegast, nemleg Noreg. Vi har planane klare, ei sterk integrering med Sandefjord Ballklubb er heilt naturleg, seier Liverød, sjølv har spelt i dansk fotball tidlegare spelar.

Etter 40 år i fotballen, som spelar, agent, speidar og rådgjevar gjer han seg sine tankar om situasjonen i norsk fotball.

– Eg trur det er mogleg, absolutt mogleg, å etablera Sandefjord i toppen av norsk fotball, seier mannen som omtalar seg som «bidragsytar» i fotballaget i heimbyen.

– Eg er berre bidragsytar. Eg har kome med innspel og teke nokre initiativ. Vi har ein svært konstruktiv og god dialog. Dette er forhåpentlegvis berre starten på noko vi kan byggja vidare på. Eg kan ikkje ta nokre avgjerder eller bestemma, berre hjelpa til i Sandefjord Fotball.

Små ressursar

Sandefjord ligg på 11.-plass når Eliteserien tel sommarferie.

– Vi har som mål å vera blant dei ti beste laga i Noreg. No er vi på 11.-plass og er ikkje så langt unna, seier Gunnar Bjønnes, leiar i Sandefjord Fotball AS.

– Vi ønskjer å stabilisera oss i toppen. Vi har ingen forventningar om å konkurrera med Rosenborg på kort sikt, det er ikkje realistisk, men å kunne vera midt på tabellen, held Bjønnes fram.

– Men når Odd, Haugesund og Strømsgodset har teke medaljar, bør vel også Sandefjord kunne klara det?

– Det er ikkje utenkjeleg, men vi har små ressursar. Blir vi litt betre, får vi meir mediepengar. Det var vel kanskje slik Odd begynte å slå seg opp, seier Bjønnes.

