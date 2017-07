Spanias fotballpresident arrestert i politirazzia

Det fortel nyheitsbyrået AP. Villar er også visepresident i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

67-åringen var mellombels UEFA-president frå oktober 2015 til september 2016 før Aleksander Ceferin tok over etter at Michel Platini blei suspendert frå posten sin.

Ein talsmann seier til AP at politiet har ransaka hovudkvarteret som eit ledd i etterforskinga mot finansane til fotballforbundet.

Sonen også arrestert

Villar skal vera mistenkt for å bruka pengar frå Det spanske fotballforbundet til å søkja fordelar for å bli attvald som president. Det skriv Marca .

Sonen til presidenten, Gorka og økonomi-visepresidenten i fotballforbundet Juan Padron skal også ha blitt arrestert.

– Vi må høyra kva domstolen seier. Lova skal følgjast. Alle er like for den og ingen skal leva utanfor den, seier Spanias kultur- og idrettsminister Íñigo Méndez de Vigo.

Lang fartstid

Villar blei i mai attvald for åttande gong på rad for ein ny fireårsperiode som spansk fotballpresident. Han har lang fartstid som fotballtopp. Heilt sidan 1992 har han fungert som visepresident i Uefa, og han har vore visepresident i Fifa sidan 2002.

I november 2015 fekk Villar ei bot på 25.000 sveitserfranc (212.000 kroner) og ei åtvaring frå Fifa for manglande samarbeid under granskinga av tildelinga av fotball-VM til Russland i 2018.

Uefa seier i ein uttale at dei er klar over rapportane som handlar om Villar, men at dei ikkje har nokon kommentarar på noverande tidspunkt.

(©NPK)