Stjerneduo koste seg på mediefri dag

– Eg koste meg. Eg synest ikkje det er noko mas, men eg naut fridagen, svarte Hansen på NTBs spørsmål om det var greitt å sleppe pressemaset ein dag.

Hegerberg sa at fridagen måndag var «herleg», men ho understreka at det ikkje handla om å sleppe kritiske spørsmål etter ein svak opningskamp.

– Vi toler trykket, og det er ikkje slik at vi skal gøyme oss unna når det går dårleg. Det handlar om kva opplading vi skal ha for å kunne prestere bra mot Belgia. Eg ynskjer som dykk kanskje veit å gjere ting med kvalitet, både på og utanfor banen, og dette var eigentleg den beste løysinga, sa Lyon-spissen.

– Det er betre for dykk at eg kan gje tydelege svar i staden for at det blir halvvegs. Og eg står her i dag, står her i morgon og kjem til å stå her heile vegen vidare.

Hansen gjorde det klart at ho ikkje hadde bede om å få mediefri.

– Teamet rundt oss bestemte det fordi dei meinte det var den beste løysinga for at vi skal prestere mot Belgia. Vi hadde ikkje bede om det, men aksepterer valet og stoler på at det dei gjer for oss er riktig, for dei legg ned sinnssjukt stor innsats for oss kvar dag, sa ho.

– Og det var godt å kunne kople av og nullstille etter ein kamp under pari.

Wolfsburg-stjerna synest det berre er fint at det er stor mediemerksemd rundt landslaget under EM.

– Eg synest det er hyggeleg å prate med folk, hyggeleg å dele. Det er også hyggeleg at de delar det vi har på hjartet slik at vi også blir sett, sa ho.

