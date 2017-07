Kristoff fryktar for fortsetjinga etter velt

Katusha-ryttar Kristoff gjekk i asfalten eit stykke ut på etappen onsdag, men kom seg opp på sykkelen igjen og fullførte innanfor tidsgrensa. Det står likevel att å sjå om 30-åringen har pådrege seg ein alvorleg skade.

– Det kjennast ikkje så veldig bra ut no. Eg køyrde i ein sprekk eller eit hol på ein flate der eg åt ein bar, og sykkelen forsvann plutseleg under meg. Dette var på ein måte «prikken over i-en», sa Kristoff til TV 2 etter målgang, og viste til at han har hatt ein skuffande Tour så langt.

– Eg har følt meg betre. Eg fryktar jo for fortsetjinga, men vi får sjå kor vondt det gjer. Eg slo skuldra i fallet, og den gjer vondt akkurat no, innrømde Kristoff.

No skal han gjennom undersøkingar for å finne ut om han kan fortsetje.

– Det såg ikkje bra ut for Alexander, men han er framleis med i rittet. Eg håpar han er OK. Han fekk ein smell i olbogen, kneet og fjeset. Vi skal sende han til røntgen, sa Philippe Maertens, pressesjef i Katusha.

Tour de France held fram med ein ny fjelletappe torsdag. Slovenaren Primoz Roglic vann onsdagsetappen.

