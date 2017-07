Sjögren vil ikkje seie at Noreg må vinne

– Vi prøver alltid å vinne, men om vi må vinne for å gå vidare avheng av andre resultat, sa han då han fekk spørsmålet på pressekonferansen onsdag.

– Målet vårt er å gjere ein betre prestasjon enn mot Nederland. Vi har lyst til å vinne, og vi satsar på å vinne, la han til.

NTB konfronterte han med utsegna etter treninga og påpeikte at laget må vinne for å ha skjebnen sin i eigne hender.

– Slik er det, ja, men det var ikkje spørsmålet eg fekk på pressekonferansen, sa han.

– Det er klart vi vil vinne, ingen tvil om det. Men om vi må vinne for å gå vidare veit vi ikkje ennå. Det er heilt umogleg å seie når kampen startar.

Risiko

NTB spurde om han vil skru opp risikoen i jakta på eit sigersmål dersom det står uavgjort og klokka tikkar mot full tid.

– Det kan vere, men det kjem litt an på korleis kampbildet ser ut. Vi må heile tida tilpasse oss det, svarte Sjögren.

Han har rett i at det er tenkjeleg å ta seg vidare sjølv utan siger torsdag, men då blir laget avhengig av "riktig" resultat i andre kampar.

Blir det uavgjort på Rat Verlegh Stadion, vil til dømes dansk siger over Nederland og nederlandsk seier over Belgia i dei to kampane utan norsk deltaking gjere det heilt umogleg for Noreg å ta seg vidare.

Berre siger

Medan Sjögren heller vil snakke om prestasjonsmål enn resultatmål, er spelarane meir direkte.

– Det er berre siger som gjeld mot Belgia. Vi treng det, sa Caroline Graham Hansen.

