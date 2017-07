Tilfreds Mourinho er klar for å bli på Old Trafford i 15 år

No er José Mourinho i managerrolla. Han ønskjer å innføra stabiliteten som var under tida til Ferguson i klubben på nytt.

– Eg vil seia eg er klar for dei neste 15 åra her. Kvifor ikkje, sa portugisaren i eit intervju med ESPN.

Mourinho har aldri tidlegare i karrieren sin vore meir enn tre samanhengande år i ein klubb, men no kan det verka som han er klar for å slå seg til ro i Manchester.

– Alex Ferguson leidde denne klubben i mange år. Folk blei vande til det, og alle kunne sjå kor mykje suksess den stabiliteten førte med seg.

I den første sesongen sin som Manchester United-manager vann Mourinho både ligacupen og Europaligaen.

– No er det det andre året mitt her og forhåpentlegvis kan eg gje klubben stabiliteten han søkjer. Eg vil gjera mitt beste for å gjera meg fortent til å bli her.

Han vedgår likevel at dei 27 åra til Ferguson i éin og same klubb er ei bedrift det blir vanskeleg å gjera om att.

– Karrieren til Sir Alex Ferguson er unik. Eg trur ikkje det er mogleg å gjenta det, sa Mourinho.

Manchester United har ikkje vunne Premier League sidan Ferguson gav seg i 2013. Akkurat no er klubben på oppkøyringsturné i USA der laget spelar treningskampar. Torsdag står byrival Manchester City på motsett banehalvdel i Houston.

(©NPK)