Bråtveit meiner Haugesund framleis er i førarsetet

Haugesund leidde 3–0 på heimebane i første oppgjer i andre kvalifiseringsrunde etter scoringar av Liban Abdi, Haris Hajradinovic og Shuaibu Ibrahim, men to baklengsmål mot slutten gjer at det går mot ein meir vrien returkamp borte mot polske Lech Poznan i europaligakvalifiseringen.

– Vi har framleis ei leiing, men det var sjølvsagt surt å sleppa inn to mål på tampen då vi eigentleg hadde eit fantastisk utgangspunkt, sa Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit til NTB.

Den norske U21-landslagsspelaren ventar at det blir heitt på tribunen i Polen, på stadionet som tek 43.269 tilskodarar.

– Det blir spennande. Det blir garantert trykk på tribunen, sa Bråtveit.

– Har de førebudd dykk spesielt på det?

– Ikkje noko meir enn vi gjer til vanleg. Vi fekk kjenne på det då vi var i Europa sist, og vi takla det ganske fint, svarte han.

Vil lenger enn sist

Bråtveit og resten av Haugesund-laget kom til Polen onsdag formiddag og fekk gjennomført ei økt same kvelden. Torsdag er det klart for oppgjeret som vil avgjera om Haugesund kan toppa den førre europaliga-innsatsen, då det blei exit i andre kvalifiseringsrunde mot Sarajevo.

– Heile gjengen er gira. Vi vil nå lenger enn sist vi var ute i Europa, då det ikkje var så prioritert. No står det høgare, og ved at vi blei seeda i trekninga vidare, får vi ein enklare veg. Vi har ein alle tiders sjanse no, forklarte Bråtveit.

Enten Valletta eller Utrecht

– Vi er også i kjempeform. Vi slepp knapt inn mål både i ligaen og i Europa, bortsett frå den førre kampen mot Lech. Det er positivt. Vi er også i sesong, mens dei berre har spelt éin kamp som enda uavgjort. Det er ein fordel, heldt 21-åringen fram.

Dersom Haugesund går vidare, møter dei vinnaren av oppgjeret mellom Valletta frå Malta og Utrecht frå Nederland i ein eventuell tredje kvalifiseringsrunde.

Haugesund er ikkje det einaste norske laget i aksjon torsdag. Brann er i førarsetet etter at scoringa til Bismar Acostas etter pause gav Brann 1-0-siger i ein tilnærma perfekt bortekamp mot slovakiske Ruzomberok. Odd har ein fordel etter at Olivier Occéan sikra 1–0 over Vaduz i Liechtenstein sist veke.

(©NPK)