Rodgers ventar forsiktig RBK-utgåve, droppar truleg Deila-samtale 

Celtic startar med heimekamp mot RBK neste veke i tredje kvalifiseringsrunde.

– Vi har ein del informasjon inne no, og eg har faktisk ikkje tenkt på det å ringja Ronny. Men han er ein fin kar som gjorde det bra her. Så vi får sjå. Vi har jo også Micke Lustig som har spelt for Rosenborg, sa Rodgers etter 4–0 over Linfield onsdag.

– Vi har allereie sett nokre Rosenborg-kampar. Dei spelar 4-3-3, strukturen deira er oversiktleg og laget midtvegs i sesongen sin. Norske lag er til vanleg godt organiserte og med god disiplin.

– Eg er ganske nøgd med korleis vi går inn til kampane mot Rosenborg. Det er 100 prosent annleis enn på same tid i fjor. Vi er taktisk svært gode no, og vi byggjer stadig fysikken, sa Rodgers.

Lett

Celtic var heilt overlegen mot nord-irske Linfield og vann 6–0 samanlagt.

– Vi burde scora fleire mål. Det er det einaste som skuffa meg litt ved heimekampen, la Rodgers til.

Celtic ventar framleis på at stjernespissen Moussa Dembélé (21) skal slå til igjen. Han hamra inn scoringar den førre sesongen før han blei skadd og fekk øydelagt ein del av vårsesongen.

RBK slo Dundalk 3–2 samanlagt etter ekstraomgangar heime onsdag.

Forsiktig?

– Eg reknar med at Rosenborg kjem til Glasgow og gjer som dei fleste andre: Legg seg ganske djupt og håpar å få eit godt utgangspunkt til heimekampen, sa Brendan Rodgers.

Han trong ikkje mange månadene på å få skikkeleg orden på Celtic då han tok over i fjor sommar. Klubben tok alle dei tre nasjonale titlane og tapte ikkje éin einaste kamp mot skotsk motstand heile sesongen.

På toppen av det førte Rodgers Celtic til gullgruva for fotballen, gruppespelet i meisterligaen.

Smell

Celtic startar som kjempefavoritt med heimebane mot Rosenborg neste veke. Det skjer truleg før utselt hus og 55.000 tilskodarar.

Samanlagtvinnaren får så playoff med dobbeltkamp der det beste laget går til meisterligaen.

Sist gong det kom eit norsk lag til Celtic Park – ofte kalla «Paradise» av fansen – gjekk det ille for vertane. Då – i november 2015 – vann Molde 2–1 i Europaligaen.

Det førte til at Ronny Deila ikkje kunne halda fram lenger enn to sesongar i Skottland.

