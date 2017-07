Skader og offsidemål øydela for Noreg

To byte, grunna skader, i forsvarsfiraren og ein keeper Ingrid Hjelmseth som var skaka etter ein smell i hovudet råka Noreg hardt. Tapet gjer at Noreg kan vere ute av EM alt torsdag kveld. Det er litt av ein nedtur for eit land med medalje i ni av dei ti siste fotball-EM for kvinner.

I det 59. minutt la Davina Philtjens inn frå venstre, og Tessa Wullaerts nikka på mål. Hjelmseth redda, men greidde ikkje å halde ballen, og Elke Van Gorp drog nytte av offsideposisjon då ho nådde den og banka den i nettaket.

Sjølv keeper Justien Odeurs var med i ei belgisk jubelklynge på 11 spelarar inne i målgarden til Noreg, framfor tusen av belgiske fans som hadde tatt den korte turen over grensa.

Åtte minutt seinare slapp eit sjokkramma norsk lag inn eit håplaust mål da Janice Cayman fekk stå heilt åleine og nikke i mål på eit langt innkast.

Forsøket på å kjempe seg inn i kampen igjen, eller i det minste score eit viktig reduseringsmål, førte ikkje fram. Noreg kom seg knapt ut av eiga sone i dei seks overtidsminutta, og kampen i Breda blei ein enorm nedtur.

Uvisse

Noreg fekk ein vanskeleg inngang til kampen, med uvisse rundt fleire spelarar i Sjögrens føretrekte startoppstilling, som måtte bli endra rett før avspark då det blei klart at Maria Thorisdottir ikkje kunne spele.

Det øydela planen om å flytte Maren Mjelde fram som ballsentral på midtbana. Kapteinen måtte halde fram på stopparplass, medan Ingrid Marie Spord kom inn på laget.

Noreg verka prega av dramaet og gav bort ein kjempesjanse då Van Gorp kom til skot rett framfor mål etter berre to og eit halvt minutt. Hjelmseth berga Noreg med ei god redning.

Det norske laget samla seg og festa grep om kampen. Ada Hegerberg kom til nokre avslutningar etter dødballar frå syster Andrine, medan Caroline Graham Hansen skapte farlege situasjonar kvar gong ho kom rettvendt og fekk utfordre. Nokre gonger var det uhell som gjorde at ingen norske føter fekk omsett innlegga til scoring.

Kjempesjanse

Den største sjansen hadde Hansen sjølv, då Kristine Minde i det 19. minutt fann henne med eit perfekt innlegg, og ho blåste volleyskotet over nesten ope mål.

Leia av Hansens Wolfsburg-klubbvenninne Tessa Wullaert var Belgia heile tida farlege på kontringar, og det var ein kamp som levde for fullt då laga bytte side.

Ved pause kom Anja Sønstevold inn for ein skada Ingrid Moe Wold, og tidleg i andre omgang såg det stygt ut da Hjelmseth støytte saman med Van Gorp idet ho klarerte eit innlegg. Ho blei liggjande, men fekk klarsignal frå legen til å fortsette.

Både Hjelmseth og lagvenninnene var skaka, og få minutt seinare var EM-sjansane nærmast vekk. Men framleis lev eit lite håp.

Noreg må håpe at Nederland slår Danmark og Belgia, og sjølv slå Danmark med tre mål margin for å komme best ut på innbyrdes oppgjer mot Belgia og Danmark.

