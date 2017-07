Boasson Hagen gjorde slutt på sigerstørken i Tour de France

30-åringen vann den 220 kilometer lange etappen frå Embrun til Salon-de-Provence, den lengste etappen i Tour de France i år. Førre norske siger var det Alexander Kristoff som stod for i 2014. Førre etappetriumf for Boasson Hagen kom i 2011. Han har no totalt tre sigrar i det prestisjetunge rittet.

Boasson Hagen stakk frå den ni mann store utbrytargruppa 2,1 kilometer før mål. Ingen makta å hente nordmannen, som dermed kunne segle over mål i einsam majestet.

I brot

Det etablerte seg tidleg eit brot på 20 mann i starten av etappen. Blant utbrytarane sat rudsbygdingen Boasson Hagen. Sterke ryttarar som Lilian Calmejane, Tony Gallopin, Bauke Mollema og Ben Swift var også blant utbrytarane, men Boasson Hagen slo knockout på alle.

Med to mil igjen av etappen byrja fleire av utbrytarane å rykke. Til slutt blei gruppa delt i to, og Boasson Hagen var i den ni mann store gruppa heilt i front. Så stakk han til slutt åleine, noko som lønte seg.

Boasson Hagen prøvde å stikke åleine med 4,2 kilometer igjen, men brotrivalane henta han.

Tempo laurdag

Sky-laget lèt brotet få stor avstand raskt, noko som gav ein klar indikasjon på at brotet kom til å få gå heilt inn. Det blei også utfallet.

Alexander Kristoff gjekk i asfalten på etappen onsdag, men sleit seg til mål innanfor tidsgrensa torsdag. Fredag fall Stavanger-syklisten av hovudfeltet på første stigning, men 30-åringen kjempa seg tilbake i feltet etter kvart.

Tour de France held fram med tempoetappe laurdag. Rittet blir avslutta i Paris søndag. Chris Froome leiar samanlagt, og han kan få den fjerde samanlagtsigeren sin. Det er venta at Sky-kapteinen tryggar sigeren på etappen laurdag.

