Griffiths utestengd mot RBK

Episoden skjedde etter kampslutt i Celtics 2-0-siger borte mot nord-irske Linfield nyleg. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ser på skjerfknytinga som ein provoserande gest overfor Linfield-fansen og har valt å stengja Griffiths ute i éin kamp.

Dermed må han sjå heimemøtet med Rosenborg onsdag frå tribunen. Celtic slo ut Linfield 6–0 samanlagt, mens RBK trong ekstraomgangar for å slå irske Dundalk 2–1 tysdag. Trønderane vann 3–2 over to kampar.

Returkampen går på Lerkendal 2. august. Vinnaren går til omspelet i meisterligakvalifiseringa.

