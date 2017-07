Kristoff hyllar Boasson Hagen

Kristoff hamna i konflikt med rudsbygdingen etter kluss på oppløpet under VMi fjor, men dei to har sidan ordna opp. Fredag ordna Boasson Hagen den første etappesigeren for Noreg i Tour de France sidan Kristoff vann to etappar i 2014.

– Det var ein fortent siger til Edvald. Det lovar godt for det som skal skje seinare i år, sa Kristoff til TV 2, og viste til VM i Bergen i september.

Stavanger-syklisten hadde tru på rudsbygdingen før etappestart.

– Eg tenkte at han hadde ein veldig god sjanse til å vinne. Han er jo i kjempeslag, sa Kristoff.

Katusha-ryttaren meiner triumfen til Boasson Hagen betyr mykje.

– Det er bra for norsk sykkelsport og for interessa. Det er flott at han tok sigeren, sa 30-åringen.

Sjølv gjekk han i asfalten på etappen onsdag. Kristoff har hatt to tunge dagar, etappen fredag inkludert. Han kom heldigvis inn med hovudfeltet over mål.

– Eg hadde ikkje ein spesielt god dag. Ein periode trudde eg at eg måtte stå av rittet, men eg kom meg heldigvis opp til hovudfeltet igjen. No er det to dagar igjen til søndag (den flate avslutningsetappen), så vi får sjå, sa Kristoff, som ikkje har fått det til å stemme så langt i touren.

(©NPK)