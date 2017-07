MLS innfører videodømming

Det er det såkalla VAR-systemet (Video Assistant Referee) som skal takast i bruk.

– Introduksjonen av VAR skjer etter meir enn tre års research og testing av videoteknologi. Vi har testa systemet i meir enn 100 kampar på ulike arenaer i heile landet, heiter det i ein uttale frå MLS.

Håpet er at grepet skal gje mindre frustrasjon over dommarfeil. Under kontinentcupen i sommar blei VAR testa med blanda suksess. FIFA-president Gianni Infantino lovpriste tiltaket og meinte det gjer fotballen meir rettferdig, men systemet hausta også kritikk for å forseinka spelet.

I ein situasjon tok det meir enn fire minutt for dommaren å gjera om eit gult kort til eit raudt kort, for deretter å gje det til ein heilt annan spelar.

Videodømming kan brukast i fire tilfelle i MLS-fotballen: I målsituasjonar, straffespark, direkte raudt kort eller når det er tvil om kva spelar som har brote reglane.

I USA er det allereie vanleg å bruka videodommarar i fleire andre idrettar.

VAR er allereie innført i australske A-league. Her har tvilsame videoavgjerder fleire gonger ført til store diskusjonar. Tyskland og Portugal har varsla at videodømming skal prøvast ut i dei neste sesongane.

(©NPK)