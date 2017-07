Berre negative dopingprøver under kontinentcupen

Det stadfesta Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) måndag.

– Alle spelarane som deltok blei testa i umelde kontroller, i tillegg til at to spelarar blei testa av kontrollørar frå FIFA etter kvar av dei 16 kampane under turneringa, seier FIFA i ei utsegn.

Dei fleste av dopingprøvene blei sendt til det WADA-akkrediterte dopinglaboratoriet i sveitsiske Lausanne.

Med eitt år igjen til VM vann Tyskland kontinentcupen etter å ha slått Chile 1–0 i finalen 2. juli.

