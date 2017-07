Tilpassar NM-programmet for Ingebrigtsen og Warholm

1500-meteren, der Ingebrigtsen vil vere ein sjølvskriven gullkandidat, i tillegg til Warholm-øvingane 400 meter og 400 meter hekk, stod i utgangspunktet på fredagsprogrammet under meisterskapen i Sandnes i slutten av august. Det blir det no ei endring på.

Ingebrigtsen og Warholm, to av Noregs fremste friidrettsprofilar er nemleg kvalifisert for deltaking i Diamond League-finalen i Zürich torsdagen i forkant av NM. Dermed ville dei to fått problem med å stille på favorittøvingane i Sandnes dersom desse hadde gått fredag.

No har friidrettsforbundet bestemt seg for å legge forholda best mogleg til rette for dei to.

– Forbundet meiner at det er ekstremt viktig også for NM at dei to deltar i Sandnes, heiter det frå Norges Friidrettsforbund.

Kvalifiseringa på 1500 meter blir no flytta til laurdag, med finale søndag. Forsøka på 400 meter går også laurdag med finale seinare same dag.

400 meter hekk blir flytta til søndag. Det blir truleg ikkje nødvendig med forsøk på distansen.

– Det er ekstraordinært å flytte meisterskapsøvingar på dette tidspunkt, men det har vore gjort også tidlegare år då Andreas Thorkildsen stod overfor liknande kollisjonar, melder forbundet.

Som eit resultat av endringane blir 800-meteren flytta til høvesvis fredag (forsøk) og laurdag (finale).

