Veslebror Ingebrigtsen satsar mot VM

Avgjerda vart tatt seint søndag kveld – nokre timar etter at den svært talentfulle 16-åringen hadde tatt gull på same distanse under U20-EM i italienske Grosseto. Gullet var det andre på like mange dagar. Laurdag vann han også 5000-meteren i meisterskapen.

– No har Jakob tatt avgjerda om å gå «all in» for 3000 meter hinder i London, bekrefta pappa Gjert overfor VG seint søndag kveld.

Opphavleg var ikkje seniorverdsmeisterskapen i London i august med i planane til yngstebror Ingebrigtsen. Etter at 16 år gamle Jakob smadra Det internasjonale friidrettsforbundets VM-krav på 3000 meter hinder i første forsøk på distansen, endra likevel ting seg.

No er det altså klart at eitt av Noregs fremste friidrettstalent skal prøve seg mot dei beste hinderløparane i verda om ikkje mange vekene.

