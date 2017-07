Calgary nøler med OL-søknad

Den moglege søknaden var tema på bystyremøte måndag i byen som arrangerte vintervekene i 1988. Komiteen som leier arbeidet konkluderte med at ein OL-søknad kan vere realistisk, men ikkje nødvendigvis fornuftig.

Komiteen ber no om at IOC kjem med fleire detaljar rundt krava som blir stilte til ein eventuell OL-arrangør i 2026 og korleis det blir lagt til rette for kostnadsreduksjonar.

– Det er absolutt inga moglegheit for at vi kan seie «ja» til dette i dag, sa bystyreleiar André Chabot.

– Det er for mykje uvisse. Vi treng eit betre bilete, la han til.

Komiteen som jobbar med den moglege canadiske OL-søknaden har estimert dei totalt kostnadene til å liggje på rundt 36,8 milliardar kroner.

Det er atskilleg lågare enn dei 61,6 milliardane det kosta å arrangere vintervekene i canadiske Vancouver i 2010. Årsaka til forskjellen skal vere at Calgary tar sikte på å nytte fleire allereie eksisterande arenaer.

IOC-president Thomas Bach har tidlegare gjort det klart at det har blitt for dyrt å arrangere OL.

(©NPK)