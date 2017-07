Dansk landslagssjef: – Noreg må heim og øve

Kampen i nederlandske Deventer enda med at dei norske jentene rauk ut av sluttspelet, mens Danmark er klar for kvartfinalespel.

Landslagssjef Nielsen fekk sjå eit dansk lag som utnytta ein tidleg norsk feil og deretter forsvarte leiinga kampen ut. I sluttminutta var dei norske jentene svært nær utlikning.

– Dersom eg skulle hatt ein verkeleg god magefølelse i andre omgang, skulle vi scora eit par mål til. Noreg enda med å spele ein veldig god omgang, og at dei ikkje klarte å score, må dei jo heim og øve på, gliste Nielsen etter kampslutt.

No ventar Tyskland eller Sverige for Danmark i kvartfinalen. Landslagssjefen legg ikkje skjul på at det blir vanskeleg.

– Eg har sett tyskarane spele, og dei er «pissegode». Eg har også sett Sverige, og dei er motbydelege. Det er pest eller kolera, seier han.

Avskriv sine eigne jenter gjer den danske landslagssjefen likevel ikkje.

– Uansett kven vi møter etter dette, er vi underdogs. Men det er faktisk det vi er best til. Derfor blir vi farlege for alle lag i turneringa, seier han.

