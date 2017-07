Semb: – VM er hovudmålet

– Då vi tilsette Martin, hadde vi ein langsiktig plan, og VM-kvalifiseringa har vore hovudmålet heile tida, sjølv om vi sjølvsagt ønskte å gjere det mykje betre i EM. Denne meisterskapen var eit delmål på vegen, men VM er framleis hovudmålet, sa Semb etter kampen måndag.

For tredje gong på 20 sluttspel i EM, VM og OL rauk Noreg ut allereie i gruppespelet. For første gong reiser laget heim utan ein einaste siger, og det etter EM, ein meisterskap der Noreg hadde tatt medalje ni gonger på dei ti siste forsøka.

– Det vart ein veldig skuffande meisterskap, sjølvsagt. Vi står igjen med null poeng og null scoringar. Det er langt under pari og det som kan forventast, sa Semb.

–Vi har sleppt inn fire mål, litt enkle mål, og vi har ikkje scora sjølve. Den fasiten er for svak.

Kraftig evaluering

Det kan hevdast at Sjögren fekk knapp tid til å førebu laget, sjølv om det er tredje gong på dei fire siste EM at Noreg har fått ny landslagssjef eit halvt år før sluttspelet. Både Even Pellerud (2013) og Bjarne Berntsen (2005) førte laget heilt til finale.

– Det er viktig at ein brukar dette til å sjå seg sjølv i spegelen og evaluere det ganske kraftig, for det handlar om å få effekt ut av dette og sjå kva grep som kan gjerast for at vi ved neste korsveg kan bli betre, sa Semb.

– Vi går raskt i gang med ei VM-kvalifisering der vi møter ein tøff nasjon som Nederland. Dei har i augneblinken eit veldig sterkt landslag, og det blir ei tøff kvalifisering. Derfor er det viktig at dei rette grepa blir gjort for å bli meir effektive og ha sjanse til å vinne gruppa.

Trongt nålauge

Berre dei sju gruppevinnarane og ein einaste toar tar seg til sluttspelet i Frankrike om to år. Det betyr at Noreg bør ha sterke ambisjonar om å vinne gruppa dersom fotballforbundet framleis skal kunne skryte av å ha stilt lag i alle VM-sluttspel for kvinner.

Nederland, Belgia og Danmark er tre lag Noregs kvinnelandslag gjennom ein årrekkje har hatt eit jerngrep på, men alle tre slo Noreg i gruppespelet, og nederlendarane var ni poeng betre enn Noreg i EM-gruppe A.

Semb avviste ymt om at Sjögren manglar tillit i spelargruppa.

– Nei eg har ikkje noko inntrykk av det i det heile tatt. Tilbakemeldingane eg har fått fram til i kveld har vore positive, og det var som sagt ein langsiktig plan med tilsettinga, sa han.

– Martin har lang erfaring frå kvinnefotball og svært gode resultat. Det er klart dette er ei erfaring for han og teamet hans. Det har vore jobba etter ein raud tråd og med ein plan, men vi må berre innsjå at den ikkje vart gjennomført godt nok slik at laget ikkje var godt nok defensivt og offensivt til å ta dei nødvendige poenga.

Allereie i september startar VM-kvalifiseringa, og i oktober vender det norske laget tilbake til Nederland for å spele ein svært viktig kvalifiseringskamp mot EM-vertane.

(©NPK)