Svømming: Christiansen finaleklar etter sterkt forsøksheat

Lillestrømlingen vart klokka inn til tida 7.47,61. Det var snaue to sekund bak hans eigen norske rekord på distansen og heldt til tredjeplass i heatet.

Christiansens tid var også den tredje beste av alle som svømte forsøka.

Den italienske OL-meisteren Gregorio Paltrinieri var raskast av alle i forsøka med tida 7.45,31.

Det norske håpet opna forsiktig tysdag, men kom svært sterkt etter passering halvvegs. Ungguten disponerte godt og hadde krefter også mot slutten.

Christiansen slo gjennom internasjonalt nettopp på 800 meter under VM i Kazan for to år sidan. Då sette han sin gjeldande personlege og norske rekord på 7.45,66.

Romerikingen vart så nummer seks på øvinga under EM i London i fjor sommar.

Finalen går torsdag.

Finaleplassen var ein opptur for Christiansen etter at lillestrømlingen rauk ut i forsøket både på 200 og 400 meter fri i innleiinga av verdsmeisterskapen i Ungarn.

(©NPK)