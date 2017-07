Svømming: Peaty sette verdsrekord

22-åringen klokka inn til tida 26,10. Dermed forbetra han sin eigen verdsrekord på distansen. Den var på 26,42 og stamma frå semifinalane under VM i Kazan for to år sidan.

Den gongen vart Peaty til slutt verdsmeister, og briten er storfavoritt til å gjenta bragda denne gongen.

Måndag kveld tok briten gull på den dobbelte distansen i bassenget i Budapest.

Peaty er regjerande verdsmeister på både 50 og 100 meter bryst.

