Ancelotti: – Fullstendig galskap på overgangsmarknaden

– Det er for tida total galskap på overgangsmarknaden, seier Bayern München-manager Carlo Ancelotti i ein kommentar til utviklinga i prisane på fotballspelarar berre i sommar.

Bayern München slo Chelsea 3–2 under treningsopphaldet i Singapore tysdag, men den tyske meisteren har ikkje vore blant dei mest aktive på overgangsmarknaden.

Manchester United-manager José Mourinho har gjort nokre av dei største kjøpa gjennom Paul Pogba (931 millionar kroner) i fjor og overgangen til Romelu Lukaku (785 millionar kroner) i sommar.

Elles i overgangsmarknaden skal Paris Saint-Germain ha tilbode Barcelona 2,05 milliardar kroner (196 millionar pund) for Neymar, mens Real Madrid skal vere i ferd med å kjøpe Monacos 18-åring Kylian Mbappé for 1,68 milliardar kroner (180 mill. euro).

Mourinho forsvarar storkjøpa, men seier seg meir bekymra over at klubbar er villige til å betale 30, 40 og 50 millionar pund for spelarar som eigentleg ikkje er verdt det.

– «Farlege» overgangssummar er ein stor trussel for fotballen, seier United-sjefen i eit intervju med The Telegraph.

