Greenidge klar for Sogndal

– Eg er glad for å ha skrive under for Sogndal i Eliteserien. No startar den tøffe jobben, skriv 21-åringen på Instagram .

Sogndal og trenar Eirik Bakke har dermed slått Viking i kampen for å sikre seg den høgreiste stopparen.

– Vi gav han eit tilbod, men må berre erkjenne at det finst klubbar som kan tilby betre vilkår enn oss. Vi jobbar vidare med fleire alternativ på midtstopparplass. Vi er i dialog med fleire aktuelle spelarar, sa sportssjef Bård Wiggen i Viking til RA måndag.

Greenidge har tidlegare spelt for klubbar som Ebbsfleet United og Port Vale. Han var nyleg også på prøvespel hos 1.-divisjonsklubben Start.

