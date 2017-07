Medaljen rauk for Christiansen – sette ny norsk rekord

Til slutt stakk italienske Gabriele Detti av med gullet etter å ha segla ifrå polske Wojciech Wojdak og landsmann Gregorio Paltrinieri på den siste lengda. Detti vann med tida 7.40,77

Christiansen fekk ein god start på finalen, men måtte gi ei luke til trioen i tet midtvegs. Mot slutten av finaleheatet kom nordmannen nærmare og nærmare, men han var aldri i nærleiken av bronsevinnar Paltrinieri som klokka inn på 7.42,44.

Fjerdeplassen frå Budapest er betre enn VM-debuten i 2015, då han enda på femteplass.

Norsk og nordisk rekord

Tida til Christiansen er uansett både ny norsk og nordisk rekord. Christiansen slo gjennom internasjonalt nettopp på 800 meter under VM i Kazan for to år sidan. Då sette han sin til no gjeldande personlege og norske rekord på 7.45,66.

Christiansen svømte svært sterkt og blei nummer tre i forsøksheatet tysdag. Lillestrømlingen blei klokka inn til tida 7.47,61. Tida var også den tredje beste av alle som svømte forsøka.

Opptur

– Eg er utruleg fornøgd. Etter å ha hatt den starten eg har hatt på meisterskapen, var dette herleg. 800 meter er den øvinga eg verkeleg er her for å svømme, og det er denne eg verkeleg har jobba for, sa 20-åringen til NTB etter forsøket.

Finalen onsdag var ein opptur for Christiansen etter at 20-åringen rauk ut i forsøket både på 200 og 400 meter fri i innleiinga av verdsmeisterskapen i Ungarn. Christiansen føler at han har måtte jobbe med seg sjølv dei siste dagane.

– Det er ikkje alltid berre lett å perse i VM, når du føler du har meir inne. Det har vore ein liten snuoperasjon, sa han til NTB.

