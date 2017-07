Etiopisk langdistanseløpar utestengt etter å ha angripe landslagstrenaren

Beyo fekk beskjed om at han ikkje var på laget til VM i London neste månad, noko som skal ha fått han til å slå trenaren i ansiktet. Mohammed trengde behandling for ein augeskade som følgje av episoden, og politiet skal no vere ute etter Beyo, skriv AP.

Beyo sprang 3000 meter hinder for Etiopia under OL i Rio i fjor. Han klarte ikkje å nå finalen i leikane.

Forbundet uttalar at 21-åringen er utestengt frå å konkurrere dei neste to åra.

(©NPK)