Forren gjer Molde-comeback

Midtstopparen har vore klubblaus sidan det korte opphaldet i engelske Brighton vart avslutta i mai. Han går no laus på sin tredje periode i Molde.

– Å få spele fotball for Molde igjen betyr utruleg mykje for meg og familien. Etter ei tung tid utan fotball er fokuset no på å komme tilbake i toppform og bidra positivt for Molde FK både på og utanfor banen. Eg er meir motivert enn nokon gong. Eg er veldig takknemleg for denne moglegheita og gler meg til å komme i gang, seier Forren i ei pressemelding .

Med unntak av to korte, mislykka proffopphald i England har Forren spelt i Molde sidan 2007. Han var sentral då laget vann den norske serien i 2011, 2012 og 2014.

29-åringen har også spelt 33 A-landskampar for Noreg, den siste i november i fjor.

– Vegard har vore ein fantastisk spelar for oss tidlegare, og det satsar vi på å få til igjen. At Vegard har lyst til å overtyde både på og utanfor banen gjer at vi har trua på det. Vi trur at tida utan å få lov til å spele fotballkampar har fått Vegard til å innsjå kva han har gått glipp av, seier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

(©NPK)