Gresk spiss til Aalesund

Det bekreftar tangotrøyene på eigen nettstad fredag. Grekaren blir sett på som ein rein erstattar for Lars Veldwijk, spissen som nyleg gjekk til Groningen. Begge er høgreiste spisstypar. Papazoglou blir sett på som eit naturleg oppspelspunkt for Aalesund.

– Papazoglou er ein spisstype som vi har leita etter. Han vil utfylle vår spelarstall på ein utmerkt måte, også i form av erfaring. Han har erfaring frå spel i Hellas, Belgia og Nederland, og han har i tillegg landskampar for Hellas. Vi skal jobbe hardt for å få ut det som bur i han så raskt som mogleg, og han kjem til å bli viktig for oss i jakta på ein god AaFK-haust, seier trenar Trond Fredriksen til aafk.no.

Det siste året har 29-åringen vore på lån hos nederlandske Roda. Der har det berre blitt fem kampar frå start.

Papazoglou har også ei fortid i klubbar som PAOK, OFI og Aris.

